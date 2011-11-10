Скоро можуть зникнути музичні компакт-диски

Світові звукозаписні компанії вже наступного року хочуть відмовитися від випуску аудіо-CD.

Різними джерелами поширюється інформація про те, що студії звукозапису хочуть повністю відмовитися від випуску компакт-дисків і перейти на цифрове поширення треків у виглі файлів, користуючись різними веб-сервісами та онлайн-магазинами. В таких умовах очікуваним стане і зростання популярності до служб потокового мовлення.

Традиційні компакт-диски, скоріше за все, пропонуватимуть лише колекційні видання відомих виконавців та релізи в обмеженій серії.

Офіційного підтвердження або спростування цих чуток від лейблів поки не було.

СВІТ24