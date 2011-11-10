У шести українських містах стартує кінофест “Нове британське кіно”

Цього року фестиваль “Нове британське кіно” відбудеться з 10 по 16 листопада у шести українських містах – Києві, Одесі, Львові, Харкові, Дніпропетровську та Донецьку. До програми “Нового британського кіно” увійшли шість стрічок британського виробництва 2010-2011 років.

Серед них іронічна комедійна історія першого кохання двох “важких” підлітків “Субмарина”, яка ще влітку була презентована в рамках конкурсної програми Одеського МКФ, апокаліптична мелодрама з Євою Грін і Еваном МакГрегором у головних ролях “Останнє кохання на Землі”, істерична комедія “Дорослі іграшки” з Меггі Джілленхол, вестерн “Ірландець” і драма “ Третя зірка”. Також у рамках фестивалю буде представлена стрічка-володар гран-прі Лондонського кінофестивалю “Щось не так з Кевіном”, головну роль у котрій виконала акторка Тільда Суінтон.

Почесним гостем фестивалю “Нове британське кіно” стане впливовий британський кінокритик Ханна МакГілл, колишній арт-директор Единбурзького міжнародного кінофестивалю, володарка премії “Жінка в кіно і на телебаченні”. У Києві Ханна МакГілл проведе кілька лекцій з кіножурналістики для студентів столичних ВНЗ.