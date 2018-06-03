Що варто відвідати на ярмарку “Медвін: Книжковий світ”

У Києві 10 листопада розпочинається традиційний осінній книжковий ярмарок “Медвін”, на якому можна не лише купити книжок, а й відвідати презентації, літературні вечори, майстер-класи… Триватиме ярмарок до 13 листопада.

Очікується участь світських знаменитостей – акторок Ольги Сумської та Руслани Писанки, моделі, голови благодійного фонду Влади Прокаєвої, послів Китаю та Латвії, а також письменників Лади Лузіної й Сергія Дяченка. Ольга Сумська проведе ще й “майстер-клас із краси” і презентацію своєї книжки “Секрети краси”, а Руслана Писанка приготує страву “Сало. Цілком таємно”, якою проілюструє теж власну книжку “Кулінарні спокуси від Київської Русі”. Інший зоряний гість “Медвіна” - актор Олексій Богданович він візьме участь у презентації аудіо-книги Юрія Винничука “Весняні ігри в осінніх садах”, одного з найемоційніших творів видатного письменника.

Кураторами програми цьогорічного “Медвіна” є брати Капранови, добре відомі своїм нестримно фонтануючим креативом. Відтак, протягом ярмарку відбудуться найнесподіваніші та найрізноманітніші заходи. Наприклад, конкурс двійників Тараса Шевченка. Найкращого двійника оголосять 13 листопада о 13 годині у “Літературній кав`ярні”, що на першому поверсі експоцентру, а декого з претендентів уже зараз можна побачити в Інтернеті.

Як і минулого року, будуть майстер-класи зі створення мотанок, а ще витинанок, каліграфії, книжки-пісенника, вироблення палітурок і таких незвичних речей, як, скажімо,... миловаріння. Все це відбуватиметься на спеціальному майданчику “Майстер-кляса” у залі № 2, а ось і розклад майстер-класів.

Не обійдеться ярмарок і без поезії. Тарас Федюк у суботу о 18:00 проведе презентацію серії книжок молодих поетів “Зона Овідія”, зокрема познайомить публіку з найновішою авторкою – Людмилою Дядченко. У четвер, теж о шостій, відбудеться поетично-прозовий вечір “літВОЛИНКА”, дуже загадково анонсований: “Акція проводиться в день пам’яті ста сорока мужніх шотландців, що загинули героїчною смертю восени 1511 року біля села N у басейні ріки Псел на Полтавщині. Учасники: Іван Андрусяк, Світлана Богдан, Богдан-Олег Горобчук, Артем Захарченко, Олена Захарченко, Олаф Клеменсен, Андрій Любка, Олеся Мамчич, Оксана Самара, граф Олександр фон Ман, Катріна Хаддад. Особливий гість: посол Шотландії в Україні, містер Мак-Лейстон”. Відбудуться також поетичні читання від альманаху “Г@к” і літклубу “Маруся” (субота, 13 і 14 година відповідно), й навіть майстер-клас від Сергія Пантюка “Як не стати графоманом” (субота, 17:00).

Цікавою обіцяє бути акція “Змагання глюків-2. Український сюрреалізм”. На ній читатимуть прозу ті молоді письменники України, що їхня творчість позначена абсурдною і сюрреалістичною стилістикою. Подібні читання вже відбулися на Львівському форумі й мали успіх. А нинішні “Змагання...” пройдуть у неділю о 13-й.

Презентуватиметься, зрештою, не лише проза та поезія. Так, молодий критик Ярослав Карпець представить на суд читачів свою книжку літературної критики “Гірка амброзія”.

На відвідувачів “Медвіна” чекає велика програма фантастики, адже в ці дні відбуватиметься літературна конференція “Дні фантастики в Києві”. Генрі Лайон Олді, Марина та Сергій Дяченки, Володимир Арєнєв, Володимир Єшкілєв — цих та інших авторів можна буде побачити та придбати їхні книжки в дні ярмарку. Будуть і семінари (наприклад, семінар зі східної фантастики), й турнір з настільних ігор, і просто зустрічі з авторами, й презентації видавництв, і перегляд фантастичного кіно. Загальна програма “фантастичного блоку” - тут.

До речі, про кіно. У рамках ярмарку 10 листопада о 19-й відбудеться показ переможців київського кінофестивалю “Відкрита ніч” і короткометражки “Крос” Марини Вроди, що дістала Золоту пальмову гілку на Канському фестивалі.

І, безсумнівно, чи не найбільш очікувана подія — вихід нової книжки Юрія Андруховича. Вже скільки разів вона переносилась, аж ось у п`ятницю о 19 у “Майстер-класі” за адресою вул. Лаврська, 16 відбудеться презентація “Лексикону інтимних місць”. А об 11 того ж дня у “Літературній кав`ярні” патріарх “Бу-Ба-Бу” роздаватиме своїм прихильникам авторграфи. Хто знає, можливо ця книжка зможе претендувати на перемогу в конкурсі на найкращу книжку ярмарку. Переможця оголосять в суботу о 12 годині біля стенду УАВК.

Ну, а повну програму ярмарку “Медвін: Книжковий світ” можна побачити тут.

Микола Третяк