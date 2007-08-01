Маріїнка стане житлом для Ющенка?

У Києві почали реставрацію однієї з головних архітектурних принад столиці – Маріїнського палацу.

У засобах масової інформації вже припустили, що ця споруда стане резиденцією і навіть житлом для президента Віктора Ющенка та його родини!

У секретаріаті глави держави можливість поселення сім’ї Ющенків у Маріїнці заперечують. А архітектори взагалі ставлять під сумнів доцільність вкладання грошей у палац, який, за їх словами, насправді не є палацом.

У черговий раз реконструювати Маріїнку вирішили ще 2003-го року. У Київської влади навіть були плани створити єдиний ансамбль “Маріїнський комплекс”.

Коли минулими вихідними реставрація врешті розпочалася, дехто заговорив про те, що Маріїнку готують як житло для Ющенків. Про це написала газета “Сегодня”, однак речниця президента Ірина Ваннікова заперечила такі чутки.

“Інформація про те, що Маріїнський палац переробляють під президента і про те, що він там буде жити, дійсності не відповідає. Правда в тому, що Маріїнку починають реставрувати – там справді починають реставраційні роботи.

І правда також у тому, що після реставрації глава держави прийматиме у ньому офіційних гостей, однак жити там Президент України не буде”.

Тому гостей нинішній президент приймає в Маріїнському палаці. Однак, можливість повного переселення туди його із рідними ставить під сумнів те, що ремонтні роботи закінчать у 2011 році – уже після чергових виборів президента.

До того ж, будівля недостатньо обладнана. Хоча, там і планують замінити інженерні комунікації, встановити систему кондиціонування. Також вставлять нові вікна, укріплять фундаменти з тріщинами. Прилеглу територію можуть розширити за рахунок парку та озеленити її.

Дехто з експертів скептично ставиться до таких планів. Автор багатьох архітектурних проектів і, що цікаво, радник Віктора Ющенка Анатолій Гайдамака каже, що блакитна споруда в Маріїнському парку – це не палац, а лише його лівий флігель. Саму царську резиденцію планували звести в центрі, а справа – ще один такий же флігель. Однак, цього не сталося з історичних обставин.

“Ну навіщо товктися на тому палаці, якщо це всього флігель? Що на тому хліві крутитися? Резиденцію Президента слід перенести в Арсенал. Там він міг би приймати керівників інших держав. Поряд із Лаврою це стало б чимось на зразок Кремля”.

Ідею створення українського відповідника Кремлю вже давно виношують деякі архітектори. Однак, довкола долі арсеналу, Київської фортеці та прилеглих до них територій досі точиться багато суперечок.

За матеріалами: Бі-Бі-Сі