Єгипетська влада закрила піраміди - від гріха подалі

Єгипетська влада у п`ятницю вирішила закрити для відвідування Великі піраміди, щоб уникнути проведення ритуалів у день «шести одиниць» – 11 листопада 2011 року.

Як повідомляє «Газета.ру», про намір деяких груп відзначити часове поєднання 11/11/11 в 11 годин 11 хвилин і 11 секунд за місцевим часом усередині однієї із давньоєгипетських пірамід стало відомо з Інтернету, після чого в країні зчинився галас про плани «юдеїв» і «масонів» влаштувати біля підніжжя пірамід ритуали.

У зв`язку з цим Вища рада у справах старожитностей і губернатор провінції Гіза, у віданні якої перебувають піраміди, прийняли рішення заборонити будь-які святкування, а для загального спокою і зовсім закрити піраміди.

Закрившись напередодні о 16.00, піраміди будуть відкриті для доступу туристів лише у суботу. Втім, департамент старожитностей не став указувати точної причини цього кроку, пояснивши своє рішення «необхідністю захистити пам`ятку в розпал ісламського свята» Ід аль-Адха, яке офіційно вже закінчився.