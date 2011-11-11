Табачник і Азаров хочуть повернути російську мову в дитсадки

Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту”.

Даний законопроект розроблено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, яке очолює Дмитро ТАБАЧНИК.

Чинний закон пропонується доповнити нормою про те, що батьки можуть вільно вибирати мову виховання їхньої дитини у дошкільному закладі.

Законопроектом передбачено, що мова (мови) у дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і законів про мови. “Для задоволення національних, культурно-освітніх і мовних потреб громадян можуть створюватися дошкільні навчальні заклади, у яких виховання дітей здійснюється їхньою національною або іншою мовами. Право вибору мови виховання надається батькам”, передбачено документом.

Крім того, планується, що у разі потреби у дошкільних навчальних закладах можуть створюватися окремі групи, у яких виховання здійснюється іншою мовою, ніж у закладі в цілому.

Також передбачено, що для задоволення освітніх, соціальних потреб громадян у дошкільних навчальних закладах для організації ранньої корекційної роботи можуть створюватися інклюзивні групи.

Законопроектом, крім того, передбачається вікова періодизація: немовляти (до 1 року); ранній вік (від 1 до 3 років); дошкільний вік (від 3 до 6 (7) років); молодший дошкільний (від 3 до 4 років); середній дошкільний (від 4 до 5 років); старший дошкільний (від 5 до 6 (7) років).