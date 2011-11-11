Ані Лорак відреагувала на чутки про розлучення: У мене все добре!
Офіційне звернення
Співачка Ані Лорак, якій приписують близьке розлучення із Муратом Налчаджиоглу, запевнила, що у неї все добре.
Про це зірка оголосила в офіційному зверненні до журналістів, яке розповсюдила її прес-служба.
"Хотіла б офіційно звернутися до всіх моїх шанувальників. І повідомити, що в мене все добре, як в особистому, так і в творчому житті. Мені щиро шкода тих недоброзичливців, які намагаються сказати вам протилежне", - запевнила співачка.
"Я бажаю, щоб у їхньому житті було більше любові. Напевно, верхівки притягують блискавки. Адже для мене цей рік був насичений яскравими подіями", - зауважила Кароліна.
На завершення співачка подякувала всім прихильникам за підтримку та любов.
Нагадаємо, чутки про розлучення Лорак з чоловіком ширяться по інтернету з невимовною швидкістю.