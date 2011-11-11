17-20 листопада – легендарна Червона рута

Після двохрічної перерви «Червона Рута» повертається.

Протягом чотирьох днів пройде 6 заходів – фінальні конкурси з 17 по 19 листопада у Київському академічному театрі юного глядача на Липках та Конгрес-холі «Президент Готелю», а також Гала-концерт переможців фестивалю 20 листопада у Київському національному академічному театрі оперети. Вхід на всі заходи буде безкоштовним.

У фестивалі візьме участь рекордна кількість фіналістів – 850 молодих виконавців (164 солісти та гурти) з усіх без винятку областей України, включно з АР Крим, – переможців регіональних відбіркових конкурсів, що пройшли по всій країні протягом 2010 року.

Спеціально для участі у фестивалі молодими виконавцями буде створено і виконано близько 300 нових пісень українською мовою. Як завжди участь виконавців у фінальних конкурсах не потребуватиме жодних вступних внесків.

Фестивальні конкурси пройдуть відразу у шести найпопулярніших музичних жанрах: поп-музики – 31 особа (28 солістів та гуртів), сучасної танцювальної музики – 19 осіб (7 солістів та гуртів), рок-музики – 158 осіб (36 гуртів), акустичної музики – 46 осіб (11 солістів та гуртів), іншої музики – 52 особи (8 гуртів), а також уперше до «Червоної рути» введено новий жанр – український автентичний фольклор, в якому буде найбільше учасників – 544 особи (74 солісти та гурти) і прослуховування яких триватиме три дні.

Особливу увагу цьогорічний фестиваль привертає появою нового жанру – українського автентичного фольклору (ред..: справжня першоджерельна давня народна творчість за походженням матеріалу і його виконанням).

Це справді ексклюзив, адже в жодному з українських фестивалів і конкурсів немає такого жанру як традиційний фольклор. Цей жанр буде представлений у трьох напрямках: традиційний народний спів (виконання українських народних пісень в автентичній давній манері співу), обрядові дійства (показ календарних обрядів, звичаїв молодіжних зібрань і дозвілля) і народна інструментальна музика (гра на традиційних народних інструментах в автентичній давній манері, кобзарсько-лірницька традиція). Виконавцями фольклору є молодь і діти (віком від 6 років), а не старші люди (бабусі і діди). До того ж вони виступатимуть насамперед із молодіжним і дитячим репертуаром.

Сьогодні ЧЕРВОНА РУТА ставить перед собою нові, не менш важливі завдання, ніж у 1989 році, коли здійснила справжню музичну революцію, відкривши нову епоху української поп та рок музики. Тоді фестиваль став місцем народження багатьох яскравих українських артистів, змінивши свідомість цілого покоління людей. На сьогодні значна частина найпопулярніших зірок є вихідцями саме майстерні ЧЕРВОНОЇ РУТИ. Серед них такі гранди, як: Брати Гадюкіни, ВВ, Кому Вниз, Марія Бурмака, Андрій Кузьменко (Скрябін), Табула Раса, Плач Єремії, Сестри Тельнюк, Олександр Пономарьов, Руслана Лижичко, Віктор Павлік, Наталія Могилевська, Пікардійська Терція, Ані Лорак, ТНМК, Тартак, Гайдамаки, Крихітка Цахес та інші.

За роки свого існування ЧЕРВОНА РУТА стала центром української культури, першоджерелом національної школи молодіжної музики. Організатори завжди ставлять перед собою надзавдання – створити нову конкурентоспроможну, сучасну і водночас глибоко національну українську масову музичну культуру. Центрами найпопулярнішого і найпрогресивнішого фестивалю у різні роки були різні міста: Чернівці 1989, 2009, Запоріжжя 1991, Донецьк 1993, Крим – Севастополь та Сімферополь 1995, Харків 1997, Дніпропетровськ 1999, та Київ 2001, 2003, 2005, 2007 років.

Програма

17 листопада (четвер)

Київський академічний театр юного глядача на Липках (вул. Липська, 15/17)

9.00-12.00 год. країнський автентичний фольклор

(солісти: бандуристи, кобзарі, лірники, скрипалі, цимбалісти)

Кількість учасників: 9 осіб (9 солістів)

12.00-18.00 год. Популярна музика

Кількість учасників: 31 особа (28 солістів та гуртів)

20.00-22.00 год. Сучасна танцювальна музика

Кількість учасників: 19 осіб (7 солістів та гуртів)

18 листопада (п’ятниця)

Київський академічний театр юного глядача на Липках (вул. Липська, 15/17)

10.00-21.00 год. Український автентичний фольклор (продовження)

(гуртовий та сольний спів)

Кількість учасників: 151 особа (33 солісти та гурти)

Конгрес-хол «Президент Готелю» (вул. Госпітальна, 12)

10.00-22.00 год. Рок-музика

Кількість учасників: 158 осіб (36 гуртів)

19 листопада (субота)

Київський академічний театр юного глядача на Липках (вул. Липська, 15/17)

10.00-22.00 год. Український автентичний фольклор (завершення)

(обрядові та інструментальні гурти)

Загальна кількість учасників: 384 особи (32 солісти та гурти)

Конгрес-хол «Президент Готелю» (вул. Госпітальна, 12)

10.00-13.00 год. Інша музика

Кількість учасників: 52 особи (8 гуртів)

15.00-19.00 год. Акустична музика

Кількість учасників: 46 осіб (11 солістів та гуртів)

ГАЛА-КОНЦЕРТ ПЕРЕМОЖЦІВ

(вхід за запрошеннями)

20 листопада (неділя)

Київський національний академічний театр оперети (вул. В.Васильківська, 53/3)

09.00-17.00 год.

Репетиція Гала-концерту переможців

18.00-22.30 год.

Гала-концерт переможців фестивалю у жанрах:

український автентичний фольклор, популярна, сучасна танцювальна, акустична, рок-, та інша музика

Організатори фестивалю:

Міністерство культури України, Дирекція фестивалю.