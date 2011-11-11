19 листопада в Києві фест аніме Міядзакі

Міжнародний фестиваль «Ніч Аніме Міядзакі» пройде в кінотеатрі «Братислава» 19 листопада.

В програмі – конкурси, аніме-квест, майстер-класи, бодіарт, будистські ритуали, караоке і атракціони.

Вперше в Україні Центр східного розвитку та культури «Сакура Мацурі» запрошує шанувальників творчості Хаяо Міядзакі відвідати дивовижний світ японської культури, відчути усі грані зворушливої і чуттєвої душі автора, який описав найглибші переживання людей, звернув увагу на важливі питання у своїх роботах. Його фільми підкорили серця і дорослих і дітей, і багато поколінь будуть насолоджуватися його шедеврами.

Те, що ми відчуємо завдяки його таланту в цей день, буде сплеском найрізноманітніших емоцій – радість, співчуття, ніжність, любов, співпереживання.

Хаяо Міядзакі каже: «Не дивлячись на песимізм, я не збираюся робити фільми, які кажуть: зневіряйся, біжи і ховайся. Все, що я хочу сказати – це: не бійся, коли-небудь все стане на свої місця, і десь тебе точно чекає щось хороше ». Спостерігаючи цю сумну картину, він продовжує наполягати, що життя варте того, щоб його прожити, пройшовши крізь усі випробування а також відчути всю силу і глибину лише одного моменту! Кожен його фільм, для багатьох, – і є тим особливим моментом!

Секрет популярності Міядзакі простий: у його фільмах він розкриває ті грані життя, які до болю знайомі кожному так, що стають зрозумілими, близькими і стосуються питаннях струн нашого серця. Натхненням для майстра служать справжні люди і правдиві історії, в яких кожен впізнає себе, своїх близьких і знайомих.

І ми віримо, що все в наших руках, ми можемо зробити життя яскравішим, добро і краще! І саме тому одним з найважливіших подій фестивалю стане флеш-моб «Ні атомним реекторам!»

Програма фестивалю «Ніч Аніме Міядзакі» обіцяє бути насиченою і різноманітною. Міядзакі – геній сучасності. Тільки він може створити унікальний світ, шедевральний сюжет і оскароносну анімацію в одному фільмі. Його шедеври унікальні і незвичайні – згадайте принцесу Мононоке – світ населений духами і демонами, Богами і духами, ненавидячи при цьому людей , які в свою чергу змушені виживати в цьому світі. Все це блискуче виконано рукою аніматора Хаяо Міядзакі!

«Ніч Міядзаки» Вас здивує! Фестиваль стане справжньою подією для всієї України! Ви можете стати учасниками цієї феєричної події! Студія надає унікальну можливість всім хто бажає – відвідати справжній майданчик для створення аніме фільмів і прийняти участь в народженні нового сюжету. Майстер-клас від студії «Червоний собака» допоможе перетворити Ваше таємне бажання на реальність і спробувати себе в ролі того, ким колись починав Хаяо Міядзаки. Фестиваль «Ніч Міядзаки» ляже в основу однойменної стрічки, яка покаже все що відбуватиметься на фестивалі а тому всі її учасники автоматично стають головними героями фільму!

Всього на один день кінотеатр Братислава перетвориться на диво країну Хаяо Міядзакі! А значить у всіх бажаючих з’явилася можливість провести час разом з його героями, насамперед разом з ним.

На першому поверсі біля входу Вас чекають виставки малюнків, ляльок, орігамі, Кірігі, пройшовши далі, Ви стаєте активним учасником свята: ігри, вікторини, конкурси. Ви будите грати, танцювати, сміятися, голосувати за своїх фаворитів і просто отримаєте колосальне задоволення від теплої і невимушеної атмосфери!

На другому поверсі у вас буде можливість просто відпочити за грою в сьогі, маджонг, карута, а також побувати на майстер-класах з орігамі, модульному орігамі, Кірігамі, 3D орігамі, шиття ляльок Дарума, Сарубобо, виготовлення амулетів тамаго-сан, виготовлення японського віяла, малювання канга і, звичайно ж, гадання «Віднесених привидами»!

Там же ви зможете зробити собі макіяж гейші, або бодіарт воїна Міядзакі!

Плюс до всього Ви матимете можливість подивитися фан-кліпи, і історію Міядзакі, про яку мало хто знає … А всю ніч ви проведете разом з легендарними творами-фільмами Міядзакі!

Так само у Вас буде можливість випити чаю в хорошій і теплій компанії друзів.

Усе дійство закінчиться прекрасним видовищем з повітряними кульками та ходою зі свічками! Не пропустіть те, що потім будете все життя згадувати!

Особливості:

1. На фестивалі ми відзначимо японське свято дітей і спробуємо справжню цукерку рисячу років

2. Стародавній буддистський ритуал «Зламані голки» для тих, хто любить рукоділля! Для участі в ритуалі необхідний попередній запис! Звертайтесь до організаторів! Цей ритуал для Вас, якщо ви шиєте, вишиваєте, використовуєте у своїй роботі голки!

3. Аніме-QUEST!

Культурна програма розділена на 3 частини:

- Урочиста – відкриття фестивалю, караоке, виступи, косплей, конкурси.

– Основна – конкурси, лекції, майстер-класи, атракціони, розважальні програми і,звичайно ж, японські солодощі!

– Заключна – Флеш-моб «Ні атомним реакторам!» а також нічний кінопоказ кращих картин Міядзакі, які ви виберете самі!

Майстер-класи:

Традиційні японські мистецтва: орігамі, кірігамі, 3D-орігамі, модульне орігамі, виготовлення фігурок аніме з паперу.

Виготовлення амулетів Сарубобо і ритуальних ляльок Дарума, бамбукових віял з розписом.

Малювання манги, японська каліграфія, японський та китайський живопис.

Лекція «Як стати режисером», МК з пошиву костюмів та ін.

З пошиву вушок Луня.

Аніме-дефіле.

Японському макіяжу.

Зйомки справжнього анімаційного фільму.

Візаж та макіяж для косплея.

Конкурси:

- Чемпіонат з поїдання лапші «Голодна Поньо»

- Конкурс караоке.

- Кос-плей «Чарівні мрії Міядзакі».

- Конкурс орігамі «Рибка Поньо».

- Конкурс орігамі «Золота Рибка»

- Конкурс малюнку «Ходять тут усякі замки», конкурс стріпів.

- Конкурс на кращий фан-кліп на тему творчості Хаяо Міядзакі.

- Конкурс боді-арту «Воїн Міядзакі».

- Конкурс «Міс Міядзакі».

- Конкурс малюнку та фан-арту.

- Конкурс «Зламана голка» на кращого майстра

- Конкурс танців.

- Конкурс фотокосплею.

- Конкурс тематичних сценок.

- Конкурс для самих активних «Молочні ріки».

- Конкурс «Заборонений плід».

- Конкурс фотографів.

- Конкурси в рамках Флеш-Мобу «Ні атомним реакторам!» (малюнки, проза, вірші, есе, відео-ролики).

Ігри та розваги:

- Гра «Карута».

- Шахи Сьогі та шашки ГО.

- Служба доставки «Відьмина пошта Кікі».

- Гра «Маджонг».

- Стрільба з луку та метання сюрикенів принцеси Мононоке.

- Аніме -Quest Х.Міядзакі з інтелектуальними, силовими та активними завданнями.

- UFO CATCHER – легендарна ловля справжнісіньких золотих рибок.

- Печиво з пророкуванням і добрими побажаннями – Спробуй свою вдачу!

- Нанесення татуажу.

- Збирання пазлів для самих допитливих.

- Нанесення татуажу.

- Кімната Міядзакі

Флеш-моб «НІ АТОМНИМ РЕАКТОРАМ!» – ми прагнемо звернути увагу на проблеми суспільства, які є актуальними для кожного з нас і особливо для Японії і самого Міядзакі. Для того, щоб запобігти виникненню такої ситуації в майбутньому, треба подумати про це сьогодні. Ми за мир, зелену планету і щасливе майбутнє!

Організатор: Центр східного розвитку і культури “Сакура Мацури”

(044) 5999288

(093) 5177117