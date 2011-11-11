У «Парку Київська Русь» Ярило буде змагатися з Зимою

У «Парку Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) 12 - 13 листопада відбудеться дійство «Сказання про те, як Ярило з Зимою змагався».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, гості зможуть побачити, як Ярило буде боротися з приходом Зими. «Пройде бій – не менш запеклий, ніж відомі лицарські турніри Парку. Також відбудеться акція - слов’янський мега-хоровод «Гори-гори ясно», це має бути найбільш масовим хороводом біля вогнища. Думаю, Зима точно відступиться після такого», - сказав режисер театру Парку Олександр АНДРІЄНКО.

Крім того, заплановано програму «Лісові духи проти зимової сплячки», маскарад відомих героїв давньоруських билин, турнір із давньослов’янського футболу, майстер-клас із ходи на ходулях і багато іншого.

Парк відкривається для гостей з 10.00.

Театралізована вистава театру ”Парку Київська Русь” розпочнеться о 12.00 і завершиться о 18.00. Парк працює до 18.00.

Майстер-клас від майстрів Середньовіччя працює у Парку з 10.00 до 17.00.

Дістатися Парку можна маршрутним автобусом від станції метро «Видубичі» (зупинка - біля супермаркету ”Фуршет”). Час відправлення: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.

Офіційний партнер заходу – «Всеукраїнський банк розвитку».