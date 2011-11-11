У пресі і на книжковому ринку панує російська мова

Російською мовою в Україні видається 2 / 3 сумарного тиражу газет, 9 / 10 журналів і продається близько 87% всіх книг. Про це свідчать дані аналітичного огляду "Становище української мови в Україні в 2011 році", презентованого з нагоди Дня української мови та писемності. Про це пише "Дело".

Аналіз і власний моніторинг мовної ситуації здійснено активістами руху "Простір свободи" за сприяння Інтернет-видання "Тексти".

Як вважають дослідники, формування уявлення про "другосортність" української мови відбувається в першу чергу через телебачення і радіо, а також через сферу послуг і друковану продукцію.

Під час моніторингу прайм-тайму 8-ми телеканалів, здійсненого в жовтні 2011 року, встановлено, що лише 22% часу ефіру - це програми і фільми українською мовою. 47% часу займали програми російською мовою, 31% - двомовні програми.

Також, як відзначається, 69% фільмів у кінопрокаті легальному дубльовані або озвучені українською, решта 31% мають українські субтитри.

Українською мовою навчаються 82% школярів, у тому числі більшість школярів в 23 з 27 регіонів України. Винятками є лише Донбас і Крим, причому в Криму навчаються українською лише 8% дітей.

Автори огляду звертають увагу на те, що правове становище української мови за останні два роки погіршилося в результаті рішень центральної і місцевої влади, які стосуються освіти, судочинства, документообігу тощо.

Однак, як сказано в огляді, українська мова домінує лише в середній освіті, кінопрокаті та офіційному діловодстві, а в радіо-і телеефірі, сфері послуг, на ринку преси і книг панує переважно російська.

На думку авторів дослідження, незважаючи на те, що українська мова є єдиною державною і 2 / 3 громадянин вважають її рідною, а 53% спілкуються переважно українською, в незалежній Україні діють потужні чинники русифікації.