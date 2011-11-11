У Луганську відкриваються Дні Львова

У Луганську 11-12 листопада пройдуть Дні Львова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міської ради, на святкування до Луганська прибули заступник Львівського міського голови Василь КОСІВ, начальник Управління інформаційної політики і зовнішніх зв`язків Львівської міськради Андрій МОСКАЛЕНКО, львівський історик Ілько ЛЕМКО, джазовий ансамбль «Lviv Jazz Quartet», львівський театр «Воскресіння».

Відкриття Днів Львова відбудеться сьогодні о 12.00 в центрі Луганська на площі Героїв Великої Вітчизняної війни. Там же пройде дегустація і продаж львівської кави і шоколаду.

В рамках Днів Львова для луганських студентів відбудуться відкриті лекції про Львів, у Будинку творчої інтелігенції «Світлиця» відбудеться презентація книг про Львів і зустріч з І.ЛЕМКОМ.

Завершаться Дні Львова вуличною виставою «Глорія» театру «Воскресіння».