Ввечері у Києві виступить Монсеррат Кабальє

Легендарна Монсеррат Кабальє — у Києві. Сьогодні вона виступить із єдиним концертом у столичному палаці «Україна».

Іспанська оперна діва обіцяє потішити слухачів уривками з популярних оперет та іспанськими народними піснями. Виступатиме Кабальє у супроводі Державного академічного симфонічного оркестру України. На сцену вийде і український тенор Володимир Гришко. Разом виконають уривок з оперети Йоганна Штрауса «Весела вдова».

Володимир Гришко, оперний співак: "Попросили її заспівати більш популярні - хіти, так скажем, всім відомі пісні. І я думаю, що вона це зробить".

Монсеррат Кабальє, оперна співачка: "Подейкували, що це мій прощальний тур. Утім, хочу вас запевнити — попереду в мене ще 5 концертних сезонів. Просто не можу уявити, що колись не співатиму. Я дуже рада бути тут!"

5 канал