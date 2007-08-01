На Волині розпочалися Дні Лесі Українки

На Волині відбудуться Дні Лесі Українки. Вони розпочинаються сьогодні й триватимуть до 5 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, розпочнуться урочистості сьогодні в Луцьку на Театральному майдані, де стоїть пам`ятник видатній землячці. Спочатку відбудеться панахида, службу проведуть священики Луцького Святотроїцького собору Української православної Церкви Київського патріархату. Після завершення панахиди відбудеться покладання квітів до підніжжя пам`ятника Лесі Українці.

Також у рамках Днів Лесі Українки 4-5 серпня відбудеться обласне поетичне свято «Лісова пісня». Учасники заходу покладуть квіти до пам`ятника в с. Колодяжному Ковельського району, побувають на літературно-мистецькому святі в урочищі Нечимному, відвідають тематичну книжкову виставку тощо.

Довідка УНІАН. Леся Українка померла 1 серпня 1913 в грузинському містечку Сурамі. Похована на Байковому цвинтарі в Києві. Цього року виповнюється 94 роки з дня її смерті.