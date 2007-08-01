Поновилося голосування у рамках акції “Сім чудес України”

Сьогодні на офіційному сайті всеукраїнської акції “Сім чудес України” (7chudes.in.ua ) поновилося голосування, яким буде визначено найрейтинговіші туристичні об’єкти країни. Про це повідомляє прес-служба оргкомітету акції.

Як повідомлялося, 30 липня голосування було призупинене через спроби фальсифікації голосів з боку користувачів Інтернету. Оргкомітет повідомив, що буде посилено системи захисту сайту, після чого голосування поновиться. При цьому було зафіксовано результати на 28 липня.

Оргкомітет акції також оприлюднив офіційний рейтинг лідерів акції після вилучення фальсифікованих голосів. Як повідомила прес-служба оргкомітету, це було зроблено у зв’язку з тим, що деякі ЗМІ розповсюдили рейтинг лідерів акції, спотворений “накрутками” при голосуванні. На момент поновлення голосування перелік 10 найрейтинговіших українських пам’яток виглядає так: заповідник „Кам’янець”, дендропарк „Софіївка”, заповідник „Хортиця”, музей „Писанка”, заповідник „Херсонес Таврійський”, Києво-Печерська Лавра, Хотинська фортеця, Лівадійський палац, Софія Київська, Одеський оперний театр.

Згідно з умовами конкурсу, остаточне рішення з визначення 7 чудес України буде прийняте напередодні Дня Незалежності на підставі інтернет-голосування та висновків експертів (науковців, істориків, культурних діячів, експертів в галузі туризму).