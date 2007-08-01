У Петербурзі відбудеться ретроспектива кращих фільмів Бергмана та Антоніоні

У Санкт-Петербурзі буде показано кращі фільми режисерів ХХ століття Інгмара Бергмана й Мікеланджело Антоніоні, котрі пішли з життя в останні дні липня. Як повідомили ІТАР-ТАРС в компанії "Буквоед", ретроспектива фільмів геніїв світового кіно відбудеться у книжковому клубі на вулиці Повстання.

У серпні глядачі побачать три картини шведського кінокласика Інгмара Бергмана "Усмішка літньої ночі", "Персона" і "Ритуал", у вересні стільки ж кінострічок великого італійського режисера Мікеланджело Антоніоні - "Хроніка однієї любові", "Фотозбільшення" і "Професія - репортер".

На згадку про режисерів-класиків "Буквоед" вирішив зробити кіноманам подарунок: вхід на всі покази буде безкоштовним.

У кіноклубі показують лише кращі фільми. Тільки за останній час тут пройшли ретроспективи стрічок Вуді Алена, Віма Вендерса, Педро Альмодовара, Шинья Цукамота, Гаса ван Сента, Жака-Люка Годара, Кім Кі-дука й Френсіса Копполі.

Нагадаємо, про смерть Інгмара Бергмана стало відомо в понеділок. Він помер у віці 89 років у себе удома, на острові Фаро. Як сказала дочка режисера Єва, "батько пішов спокійно й безболісно".

Бергмана було дев`ять разів номіновано на премію "Оскар", його фільми були удостоюєні цієї нагороди тричі як кращі іноземні картини. За своє життя режисер зняв близько 50 фільмів.

Про кончину Мікеланджело Антоніоні ЗМІ повідомили у вівторок. Він помер у понеділок увечері в себе вдома в Італії, тихо заснувши в кріслі, повідомила його вдова Енріка Фіко. Маестро Антоніоні у вересні мало виповнитися 95 років.

Великий кінорежисер був лауреатом багатьох нагород - він одержував призи Венеціанського, Каннського і Берлінського кінофестивалів, а за внесок у світову культуру був нагороджений почесною премією "Оскар" за 1994 рік.

За матеріалами: NEWSru