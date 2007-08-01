Завершуються зйомки фільму про Андрея Шептицького

До завершення підходять зйомки найбільшого цього року проекту кіностудії Довженка – стрічки “Владика Андрей”

Його бюджет – понад 10 мільйонів гривень. Цей фільм про легендарного греко-католицького митрополита Андрея Шептицького, якого на Західній Україні шанують, зокрема, за відновлення культурних і політичних традицій.

Основні зйомки тривали у Львові. Головного героя грає зірка українського кіно Сергій Романюк. У нього непростий образ, адже одні все ще вважають митрополита зрадником, бо Шептицький написав вітального листа німецьким військам, коли ті окупували Київ. Інші називають владику праведником світу та виступають за визнання його святим. Відомо, що із величезним ризиком для життя він врятував від смерті кілька десятків єврейських сімей. Утім, у будь-якому разі внесок Андрея Шептицького в розвиток української культури та освіти переоцінити неможливо.

За матеріалами Кіно-Переклад