У Ніжині поставили пам'ятник Марку Бернесу

07:58, 14 листопада 2011
Культура
0 0

На честь 100-річного ювілею

У суботу в місті Ніжин Чернігівської області в рамках відзначення 100-річного ювілею з дня народження відкрито пам`ятник відомому радянському актору та співаку, уродженцю міста Марку Бернесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації, в урочистому відкритті пам`ятника взяли участь голова обласної ради Анатолій МЕЛЬНИК та заступник голови облдержадміністрації Віктор ТКАНКО.

Пам`ятник, що відтворює кадр з фільму "Два бійці", встановлено у Театральному сквері Ніжина. На постаменті напис – "Я люблю тебя, жизнь"! Автор монументу – Володимир ЧЕПЕЛИК. Профінансував спорудження та встановлення пам’ятника меценат з Прилук, нині мешканець Москви Юрій КОПТЄВ.

Під час відкриття пам`ятника М.Бернесу прозвучали пісні з його репертуару, актори місцевого музично-драматичного театру презентували виставу про життя видатного земляка.

2011 рік рішенням Ніжинської міської ради оголошений у місті роком М.Бернеса.

*** М.Бернес (Нейман) - радянський актор і співак, народний артист РСФРР. Один з найулюбленіших артистів радянської естради, видатний шансоньє. Народився у Ніжині 25 вересня (8 жовтня) 1911 року у єврейській родині. Помер 16 серпня 1969 року у Москві.

15-річним хлопцем М.Бернес вперше потрапив до театру, і саме мрія стати артистом привела його у 17 років до Москви.

1935 року М.Бернес уперше знявся в кіно. Свою улюблену роль Кості Жигульова М.Бернес зіграв у фільмі "Человек с ружьем" (1938 р.).

Роль Аркадія Дзюбіна у фільмі "Два бойца" зробила М.Бернеса популярним і відомим багатомільйонній глядацькій аудиторії. За неї актор був нагороджений бойовим орденом Червоної Зірки як учасник роботи над фільмом та як учасник Великої Вітчизняної війни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter