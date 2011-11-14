У Ніжині поставили пам'ятник Марку Бернесу

У суботу в місті Ніжин Чернігівської області в рамках відзначення 100-річного ювілею з дня народження відкрито пам`ятник відомому радянському актору та співаку, уродженцю міста Марку Бернесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації, в урочистому відкритті пам`ятника взяли участь голова обласної ради Анатолій МЕЛЬНИК та заступник голови облдержадміністрації Віктор ТКАНКО.

Пам`ятник, що відтворює кадр з фільму "Два бійці", встановлено у Театральному сквері Ніжина. На постаменті напис – "Я люблю тебя, жизнь"! Автор монументу – Володимир ЧЕПЕЛИК. Профінансував спорудження та встановлення пам’ятника меценат з Прилук, нині мешканець Москви Юрій КОПТЄВ.

Під час відкриття пам`ятника М.Бернесу прозвучали пісні з його репертуару, актори місцевого музично-драматичного театру презентували виставу про життя видатного земляка.

2011 рік рішенням Ніжинської міської ради оголошений у місті роком М.Бернеса.

*** М.Бернес (Нейман) - радянський актор і співак, народний артист РСФРР. Один з найулюбленіших артистів радянської естради, видатний шансоньє. Народився у Ніжині 25 вересня (8 жовтня) 1911 року у єврейській родині. Помер 16 серпня 1969 року у Москві.

15-річним хлопцем М.Бернес вперше потрапив до театру, і саме мрія стати артистом привела його у 17 років до Москви.

1935 року М.Бернес уперше знявся в кіно. Свою улюблену роль Кості Жигульова М.Бернес зіграв у фільмі "Человек с ружьем" (1938 р.).

Роль Аркадія Дзюбіна у фільмі "Два бойца" зробила М.Бернеса популярним і відомим багатомільйонній глядацькій аудиторії. За неї актор був нагороджений бойовим орденом Червоної Зірки як учасник роботи над фільмом та як учасник Великої Вітчизняної війни.