На Говерлу піднялися майже 17 тис. осіб

На найвищу вершину Українських Карпат – гору Говерлу – цього року піднялися майже 17 тис. туристів.

Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківському регіональному туристично-інформаційному центрі.

Зокрема, за словами заступника директора Карпатського національного природного парку Олександра КИСЕЛЮКА, найвищу вершину наших Карпат (висота 2061 метрів) підкорило нинішнього року «десь тисяч 15-17» туристів.

Водночас він нагадав, що відповідно до чинного законодавства, Карпатський НПП встановив плату у розмірі 10-20 грн. за відвідування 5 територій: водоспаду Гук, вольєрного господарства, екотуристичного візит-центру, еколого-пізнавального маршруту "Стежка Довбуша" і Говерли. За словами О.КИСЕЛЮКА, отримані кошти парк використовує для облаштування і догляду за туристичними маршрутами, покращення та розвитку інфраструктури.

Він також повідомив, що у цьому році за рахунок рекреаційної діяльності парк уже отримав 400 тис. грн. За його даними, щорічно Карпатський НПП відвідують 40-45 тис. туристів.

Довідка УНІАН. Основними завданнями Карпатського національного природного парку є збереження типових і унікальних природних комплексів, визначних об’єктів живої і неживої природи, забезпечення раціонального використання і розширеного використання природних ресурсів.

Здійснюючи охорону і збереження природних екосистем, працівники Карпатського НПП основну увагу зосередили на охороні заповідних територій, що виділені в окрему функціональну зону. Сьогодні заповідна зона національного парку становить 11,4 тис. га.