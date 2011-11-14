На аукціон виставлять годинник Джеймса Бонда з вбудованою пилкою

14 листопада, в Женеві на аукціон Christie`s виставлять наручний годинник Rolex, який у восьмому фільмі Бондіани Живи і дай померти носив британський актор Роджер Мур.

Годинники знаменитого агента британської секретної служби МІ-6 були створені спеціально на основі виконаної в сталевому корпусі дайверської моделі Rolex Oyster Perpetual Submariner. Їх задню кришку прикрашає напис Roger Moore 007.

За сюжетом фільму годинник був оснащений маленькою циркулярною пилою і потужним генератором магнітного поля, за допомогою якого Бонд міг не тільки змінити траєкторію куль, які летять у нього, а й розстебнути застібку сукні міс Карус (Мадлен Сміт).

Усіх модифікацій годинник кіногероя, що виставляється на аукціон, звичайно, не має. Проте його обертовий безель дійсно був перетворений на циркулярну пилу. Тим часом через внесені в нього необхідні для фільму модифікацій час годинник не показує.

Лот оцінюється в $ 220 000 - $ 440 000.

Тим часом у Великобританії готується виставка 50 культових засобів пересування агента 007. До експозиції увійде безліч видів транспорту, які з`являлися в бондіані протягом багатьох років, у тому числі, автомобілі, човни, сани і реактивні літаки.



РИА Новости

