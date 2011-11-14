У Києві обрали найкращого двійника Тараса Шевченка
17:16, 14 листопада 2011Культура
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Переможець з Чернігова
13 листопада, в Києві обрали найкращого двійника Тараса Шевченка. На конкурс свої фото надіслали 29 осіб.
Переможцем виявився Станіслав Новак з Чернігова, повідомляє Сегодня. Його нагородили кепкою з вишиванкою та дерев`яною тарілкою з кобзарем і калиною.
"Станіслав Новак настільки схожий на Шевченка, що якби в конкурсі брав участь справжній Тарас Григорович, він би йому програв", - сказали автори ідеї конкурсу брати Капранови.
Нагадаємо, всеукраїнський конкурс двійників українського поета і прозаїка Тараса Шевченка стартував 19 жовтня. За словами організаторів конкурсу, вік значення не мав.
Сегодня
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