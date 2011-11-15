Останній день прийому заявок на участь у журналістському конкурсі

15 листопада - останній день прийому заявок від представників ЗМІ на участь у ІІ Всеукраїнському журналістському конкурсі Центру культури та історії Древньої Русі «Парк Київська Русь».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, уже другий рік поспіль проводиться конкурс для вітчизняних та зарубіжних журналістів на кращі журналістські твори з висвітлення історико-культурних проектів та заходів Парку, культурної та історичної спадщини України часів Київської Русі.

«Опубліковані журналістські матеріали за напрямками: тележурналістика, радіожурналістика, фотожурналістика, друковані та електронні ЗМІ про історію і культуру нашої держави будуть удостоєні звання кращих журналістських робіт, а лауреати отримають грошові премії та цінні подарунки від ”Парку Київська Русь», - розповів автор проекту та президент Парку Володимир ЯНЧЕНКО.

Детальнішу інформацію про конкурс можна дізнатися на сайті «Парку Київська Русь» www.parkkyivrus.com.