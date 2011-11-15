У Голлівуді відбулась довгоочікувана прем’єра "Сутінки.Світанок"

Минулої ночі в Голлівуді відбулася прем`єра нового фільму з культової вампірської саги "Сутінки".

Однак головними героями вечора цілком очікувано стали Крістен Стюарт, Роберт Паттінсон і Тейлор Лотнер - саме їм дісталася велика частина уваги преси і шанувальників.

Подробиці екранного роману, і екранного весілля і народження первістка Едварда і Белли вже публіку не цікавили, так що зоряне тріо терзали про особисте. Але уроки випробування славою Роберт, Крістен і Тейлор засвоїли на відмінно, тому спритно уникали каверзних питань про своє життя, заводячи розмову в бік своїх героїв.

Так, Стюарт розповіла, що відчуває, прощаючись з героїнею, яка зробила її зіркою.

"Я чекала нашого розставання з тривогою. Адже всі ці роки я жила в світі Белли. Думала: яке буде прощання? Але під час зйомок останньої сцени (це якраз було весілля), я нічого особливого не відчула, хоча на майданчику зібралися всі-всі герої. Просто в той день я дуже втомилася. Мене накрило пізніше. Нам треба було дещо дозняти з медового місяця, і ми поїхали на Віргінські острови. І ось там я раптом відчула себе такою легкою і повною енергії, ніби я можу злетіти і освітити всі навколо", - розповіла Крістен.

Нагадаємо, що вчорашня прем`єра - це передостаннє "прощай", адже буде ще "Сутінки. Сага. Світанок: Частина 2".

ТСН