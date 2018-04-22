Білозір разом з поляками запалили музичну ”Свічу” в пам`ять Голодомору

У вівторок, у польському місті Кракові розпочалися зйомки відео кліпу Оксани Білозір на пісню "Свіча", присвячену трагедії Українського народу – Голодомору 1932-33 рр.

Слова пісні "Свіча" написав Богдан Стельмах на відому "Мелодію" Мирослава Скорика, виконує пісню Оксана Білозір.

Як зазначила у своєму коментарі народний депутат України IV-V скликань Оксана Білозір, спільна робота над відеокліпом дала полякам можливість глибше осягнути цю трагічну сторінку історії нашого народу. Польська сторона проявила дуже великий інтерес до цього проекту. Члени знімальної групи переживали цю біду разом з українцями.

Оксана Білозір також зазначила, що "Польща – це країна, яка ментально близька Україні, навіть мови наші схожі: поляки кажуть "my rozumiemy", а українці "ми розуміємо", яка також пережила трагічні сторінки під час Радянської доби. І поляки вже починають сприймати українську націю як постгеноцидну націю, а це для України дуже важливо, оскільки нація, яка пережила геноцид, розвивається по-іншому, ніж інші нації", – каже народна артистка.

Як зазначила екс-депутат, метою зйомки відеокліпу є «донесення до людей правди про Голодомор». Адже пісня проникає у душу людини, люди звертаються до неї у часи і радості, і смутку.

"Хоча перша частина кліпу є дуже сумною, але пісня закінчується на оптимістичній ноті: Україна, незважаючи на страшний укіс Голодомору, продовжує жити. Головне для нас сьогодні – пронести цю Свічу пам`яті, щоб ми, Український народ, щоб інші народи світу, більше ніколи не зазнали такої страшної біди", – зазначила Оксана Білозір.

Зйомки відеокліпу відбудуться також і в Україні, в частині сцен будуть використані архівні фотографії.

Передбачається, що презентація відеокліпу пройде в Україні та Польщі у середині вересня цього року.