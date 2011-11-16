Альона Вінницька втратила пам'ять і змінила прізвище

Співачка Альона Вінницька вперше знялася в телесеріалі. Вона не раз розповідала про те, що дуже хоче зіграти комедійну роль в кіно. Давня мрія співачки здійснилася. Її запросили знятися в ситкомі "Таксі".

Головним партнером Вінницької на знімальному майданчику виступив відомий молодий актор Паша Галич. Актор втягнув співачку в неймовірну авантюру, змінивши все уявлення Альони про її минуле життя.

Чоловік Вінницької не залишився осторонь. За сценарієм Альона втратила пам`ять, а Сергій Большой подбав про те, щоб вона до неї повернулася відразу ж після закінчення зйомок.

Як у неї з`явилися друге прізвище, скільки пар взуття з секонд-хенду продала співачка, і нарешті чому для неї біг-мак смачніший за домашній борщ, глядачі зможуть дізнатися вже зовсім скоро.

"Працювалося чудово. Величезне спасибі Павлу Галичу за розуміння, він мені дуже допомагав. Чесно кажучи я в захваті від спілкування і взагалі від самого знімального процесу. Всі хороші люди зі здоровим глуздом, незважаючи на те, що москвичі. Я просто реально кайфувала. Я б і далі продовжувала зніматися в комедійному серіалі", - поділилася після завершення зйомок новоспечена акторка.

ТСН