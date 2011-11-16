Голлівудська актриса написала книгу про роман з Аль Пачіно

У США у вівторок в продаж вийшла книга володарки Оскара, 65-річної голлівудської кіноактриси Дайан Кітон, де вона розмірковує про кіно, кохання, стосунки з Вуді Алленом, Аль Пачіно та Джеком Ніколсоном.

Про це повідомляє видання USA Today.

В основу мемуарів під назвою З іншого боку (Then again) режисера, продюсера, актриси, фотографа і тепер письменниці Кітон лягли спогади про шлях до своєї популярності, множинні режисерські та акторські роботи, партнерство за фільмами з найкращими акторами блискучої епохи Голівуду, і романтичні стосунки з деякими з них, а також боротьбу за життя, коли актриса лікувалася від булімії.

Книга Кітон, за її словами, - її роздуми про "кохання всього життя". Мемуари актриси - це присвята матері - Дороті Холл, з якою Кітон багато в чому себе ототожнює. Мати актриси померла у 2008 році від хвороби Альцгеймера.

У книзі актриса згадує, як їй допомагав Вуді Аллен в дуже непростий період її життя, коли вона стала відомою; як Уоррен Бітті радив їй залишити в минулому всі інші творчі захоплення, і насолоджуватися своїм зоряним статусом. Кітон розповідає, що шлюб з Аль Пачіно не відбувся багато в чому тому, що він був художником, а вона почувалася "просто артистичною". Джек Ніколсон же став її головним звабником, і, як зізнається Кітон у своїй книзі, навіть віддав їй частину свого значного гонорару після спільних зйомок у фільмі Любов за правилами і без.



РИА Новости

