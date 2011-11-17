У новорічну ніч українців чекає вітчизняна альтернатива «Іронії долі»

На Новий рік телеглядачі побачать нову українську комедію «Хто кому хто», події якої розвиваються саме в новорічну ніч за святковим столом.

Про це повідомив журналістам режисер картини Євгеній Шишкін під час презентації фільму, повідомляє ГолосUA.

«Мені хотілося зробити український фільм, який би став альтернативою відомому радянському фільму «Іронія долі, або З легким паром», - зазначив він.

Режисер підкреслив, що зараз ведуться переговори з провідними вітчизняними телеканалами про можливість демонстрації фільму саме в новорічну ніч.

За його словами, фільм є 100%-вим українським кінопродуктом, тому що вся творча група, яка була задіяна в створенні комедії, з України. Картина була знята в Києві за підтримки Національної кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка.

У головних ролях знялися й українські актори: Олена Узлюк, Віта Смачелюк, народні артисти України Олександр Гетьманський, а також «довгоносики» Тамара Яценко та Віктор Андрієнко.

Автори фільму повідомили також, що комедія «Хто кому хто» вже є переможцем Міжнародного «ВІННИЦіанського» і Бердянського міжнародного кінофестивалів, а також номінантом Відкритого Міжнародного кінофестивалю «Кіношок» (ТБ шок).