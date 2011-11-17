У 2012 році символ Рима закриють на реставрацію

У наступному році влада італійської столиці має намір провести чергову реставрацію Колізею за підсумками огляду амфітеатру, в ході якого було виявлено понад 3 000 тріщин.

За даними італійської організації із захисту навколишнього середовища Legambiente, на стан Колізею впливає величезна кількість транспорту, що проходить повз - щогодини біля пам`ятника проїжджають 2 000 машин і 67 туристичних автобусів.

Однак порятунок Колізею, обіцяє влада столиці, не за горами - завдяки спонсорству власника групи Tod`s Дієго Делла Валле символ Рима буде знову відреставрований.

Роботи з реставрації, вартість яких оцінюється в 26 млн. євро, розпочнуться в квітні 2012 року. За словами Джиро, в компанію вже надійшло близько 50 пропозицій від компаній-підрядників. Зараз усі вони перебувають на розгляді у міністерстві.

За планами влади через вісім років зона навколо Колізею стане пішохідною. Однак експерти компанії Legambiente кажуть, що необхідно ввести заборону на рух транспорту з початком реставраційних робіт, інакше реставрація буде проведена даремно, повідомляє Corriere della Sera.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що реставраційні роботи розпочнуться в кінці 2011 року. Крім того, влада Риму спростовувала чутки про приватизацію Колізею спонсором.



Euromag

