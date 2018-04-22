Українські фантасти віднині мають веб-портал «Українська фантастика»!

Портал "Українська Фантастика"стане "точкою збору" сучасних українських письменників-фантастів і водночас потужним засобом заявити про себе світові через Інтернет – такий висновок учасників другого творчого вечора з циклу "Дніпровські зорі", що відбувся в останній день липня.

31 липня у Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки Головного управління культури й мистецтв КМДА (Київ, вул. Тургенівська, 83-85) у рамках Всеукраїнського проекту "Українська книга в Інтернеті" Український промисловий Інтернет-супермаркет ТНТ43 (www.tnt43.com) провів другий творчий вечір з циклу "Дніпровські зорі" під назвою "Українська фантастика – це реальність!".

У першій частині відбулася зустріч читачів, гостей і працівників бібліотеки з письменником-фантастом Тимуром Литовченком, а директорка видавництва "Кий" Зінаїда Каменецька розповіла також про історію заснування й перспективи продовження книжкової серії "Бібліотека Української Фантастики". Друга частина була присвячена презентації щойно відкритого веб-порталу "Українська Фантастика", що стане своєрідною "точкою збору" сучасних українських письменників-фантастів і водночас потужним засобом заявити про себе світові через мережу Інтернет.

Крім того, керівництво бібліотеки ім. Лесі Українки поінформувало присутніх про зусилля, вжиті для інтеграції цього культурно-просвітницького осередку у "всесвітнє павутиння", представник ТНТ43 розповів, як захищатися від комп’ютерних вірусів і мережевого шпигунства за допомогою "Доктора Web". На додачу музиканти з "Дніпровського сузір’я" буквально зачарували всіх чудовою грою на гітарах.