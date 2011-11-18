Олег Меншиков втілить у Києві свою мрію

Відомий артист, театральний режисер, продюсер, готує дивовижний проект - "Оркестр Мрії Олега Меншикова", де актор виступить в якості художнього керівника, генерального продюсера і виконавця головного лейтмотиву. Прем`єра відбудеться в Києві.

Колись його кликали просто "Костик", саме під таким ім’ям він увірвався в радянський кінематограф потому, як блискуче зіграв в "Покровських воротах". Тепер мало хто звертається до нього просто на ім’я. Він - найуспішніший і найкоштовніший актор Росії, а віднедавна ще й художній керівник оркестру імені себе.

Свій оркестр він задумав давно. Ще як актор Михайло Козаков колись дав йому переписати касету з музикою Ніно Рота, відомою за фільмами Феліні. Меньшиков подумав – несправедливо, що духові оркестри тільки на похованнях і парадах грають.

Свою мрію про оркестр він поєднав з бажанням написати книгу мемуарів. Кожна мелодія – це спогади та настрій Олега Меншикова.

"Вся історія побудована наче з глави моєї книги. Я її не пишу, але такий сценічний прийом – кожна глава книги ілюструється якимось сценічним фрагментом", - ділиться автор.

Чому першими цю музичну книгу листатимуть українські глядачі, Меншиков відповів коротко: "Рідне місто. Друге рідне місто в житті за значимістю для мене".

У программі-презентації "Мідь" – пісні з фільмів Феліні, Мусоргського, Дунаєвського та Рея Чарльза.

За словами Меншикова, це тільки старт і ідей у нього на кілька програм. В планах і оперета "Сільва" в оранжуванні а-ля Брегович і программу за піснями одесита Леоніда Утьосова.

ТСН