У Києві покажуть американський фільм про українські танці

У Києві в столичному культурному центрі «Київ» стартував Кінофестиваль американського кіно «Незалежність», що зібрав одних з найпопулярніших режисерів і продюсерів американського незалежного кіно.



За словами організаторів, хоча фестиваль і проходить уперше, та вони вже бачать його перспективи:

– Це перший фестиваль «Незалежність» для України, але в Росії його проводять уже багато років, – розповідає голова компанії «Аврора-фільм» Роман Мартиненко. – Ми плануємо зробити цей фестиваль щорічним, запрошувати на нього цікавих персон і привозити цікаві фільми. Все-таки незалежне кіно – це окремий сегмент кінематографу, не менш художній ніж мейнстрім, але такий, що не прагне до банального заробляння грошей на глядачах.

Цього року в рамках фестивалю «Незалежність» Київ відвідали режисер фільму «Моя перебудова», володарка премії «Оскар» за фільм «Портрет хлопчика з собакою» Робін Гессман, продюсер Даррен Дін, американський режисер і продюсер українського походження Роксі Топоровіч, режисер і продюсер, дворазовий номінант на премію «Оскар» Рік Голдсміт.

Гості представлять свої фільми, які будуть показані в рамках фестивалю з 17 по 20 листопада. До речі, у випадку Роксі Топоровіч (повне ім`я якої звучить як Роксолана) це – зняте в Америці роуд-муві «Фольк!» про українські танці та їх розвиток у Північній Америці.

- Я з дитинства любила танцювати - з п`яти років я танцювала українські танці. Так що, для мене це було чимось природним - зняти саме про танці, - стверджує Роксолана українською мовою із западенським прононсом. - Це вперше я презентую “Фольк!” у Києві, і мені надзвичайно важливо, що ви будете думати про нас - це смішний фільм, і мені б хотілося, щоб ви сміялися з нами, а не над нами. Чесно кажучи, до приїзду в Київ я вважала себе українкою, але зараз бачу що я американка, нехай і з українським походженням. До речі, у Канаді фільм надзвичайно сподобався українській діаспорі, бо там багато хто займається танцями і вони люблять танцювати.

За більш провокаційний і скандальний фільм взявся Рік Голдсміт, який зняв «Набільш небезпечну людину в Америці» – історію про людину, яка вирішила розсекретити урядові документи під час В`єтнамської війни.

– «Найбільш небезпечна людина в Америці» – це політична стрічка. Власне, в наші дні, коли ще до сих пір не охолов скандал з WikiLeaks і її власником Джулліаном Ассанжем, тема секретів надзвичайно популярна, – вважає Рік Голдсміт. – І в нас є свобода слова і можливість розповісти будь-яку правду – за що люблю Америку, так це за те, що в ній уряд спокійно сприймає таку критику і ніколи не переслідує творців політично невигідних їм фільмів.

Також у рамках фестивалю будуть показані мелодрама "Сумний Валентин", фінансова драма про світову кризу 2008 року "Межа ризику", в якій можна побачити чимало зірок: від Демі Мур до Кім Бессінджер, а також фільми "Фолк", "Моя перебудова", "Найнебезпечніша людина в Америці" і "Кіньярванда".

