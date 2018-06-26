Новинки в кінотеатрах: передостанні “Сутінки” і містифікації Шекспіра

Новий кніотиждень у кінотеатрах країни стартує передостанньою частиною вампірської кінофраншизи “Сутінки”, мелодраматичною “Меланхолією у новій упаковці”, епічною стрічкою про Шекспіра та іншими фільмами.

"Сутінки. Сага: Світанок. Частина перша" – четверта з п`яти частин про вампірський світ Белли Свон, юної школярки американської глибинки. Тепер Белла може нарешті поєднатися узами шлюбу зі своїм коханим вампіром Едвардом, а пізніше відправитися з ним у весільну подорож. Правда, тепер у неї виникає проблема – Белла вагітна, і неможливо зрозуміти, якою ж буде дитина, народжена від союзу з вампіром...

Режисером останніх частин "Сутінків" став Білл Кондон, відомий в США не тільки завдяки своїй кінематографічній діяльності, а й активній участі в гей-лесбійських рухах. Можливо, саме нетрадиційна орієнтація режисера зуміє зробити фільм ще більш проникливим. В акторському складі жодних змін – як і раніше, головні ролі в сазі виконують Роберт Паттінсон, Крістен Стюарт і Тейлор Лотнер, а з вампірськими турботами їм допомагають впоратися Ешлі Грін, Келлан Латц, Джейсон Ретбоун, Біллі Берк та інші.

"Анонім" – новий фільм від легендарного режисера "Годзилли", "Дня незалежності", "2012" Роланда Емельріха. Головні ролі у фільмі виконують Ванесса Редгрейв, Ріс Айванс і Джуліан Бліч.

Стрічка присвячена особистості Шекспіра, темі актуальній завжди. Сюжет розповідає про життя графа Оксфорда, позашлюбного сина королеви Єлизавети, якому й приписують авторство творів Шекспіра. А людина, яка носила ім`я Шекспір, виявляється лише ширмою для графа. Але для оточуючих справжня особистість великого автора повинна залишатися таємницею…

"Бій з тінню-3: Останній раунд" з першої частини, що вийшла в 2005 році, зберігає свій колишній акторський склад – у головних ролях, як і раніше, Денис Никифоров, Олена Панова, Олексій Панін і Дмитро Шевченко. Мабуть, "Останній раунд" остання спроба відбити гроші на боксерській франшизі, яка успішно стартувала першою частиною, але провалилася на другій. До того ж, фільм виходить у модному форматі 3D.

Боксер-чемпіон Артем Колчин досяг усіх мислимих вершин і став національним героєм. На ринг він більше не виходить, займаючись тренерською роботою і бурхливим світським життям, тусовками та інтрижками. А вдома його вранці зустрічають донька та дружина Віка, яка більше не впізнає в ньому того Артема, якого вона колись полюбила...

Благополучному існуванню Колчина приходить кінець, коли його підопічного мало не вбиває у бою знаменитий Куерте. Артем підозрює, що той використовує якусь заборонену техніку. За доказами йому доводиться відправитися в Гонконг, де його чекає старий знайомий Вагіт Валієв: він знає про Куерте те, чого не знає більше жодна людина. Аби перемогти, Артему доведеться знову вийти на ринг.

"Остання любов на Землі" – британська мелодрама з Євою Грін і Еваном Макгрегором у головних ролях. Фільм віддалено нагадує конфлікт фон Трієра в "Меланхолії" – підготовку до кінця світу. Тільки на цей раз до Землі наближається не символічна планета Меланхолія, а світ гине через загадковий вірус. У різних країнах, на кожному континенті люди, буквально, позбавляються почуттів – кожного з п`яти, одного за іншим. Дивне явище стрімко набуває характеру пандемії. Першим зникає нюх, потім смак, потім слух...

На цьому трагічному тлі розгортається історія кохання епідеміолога Сьюзен і шеф-кухаря в гастрономічному ресторані Майкла. Спочатку вони вважають свій зв`язок просто скороминущим знайомством, але коли стає ясно, що світ невблаганно наближається до кінця, герої розуміють – їм вже не прожити один без одного. Але що залишиться від їхніх відносин, коли пропадуть останні почуття?..

"Червоний штат" – трилер від режисера Кевіна Сміта, який прославився завдяки комедії «Догма», фільмів “Дівчина з Джерсі, "Джей і Мовчазний Боб завдають удару у відповідь” і «Парочка копів». У одній з головних ролей тут можна побачити Мелісу Лео, що отримала в цьому році «Оскар» за роль другого плану у фільмі «Боєць».

Три підлітки відповідають на інтернет-пропозицію сексуального характеру, але всі їхні еротичні фантазії закінчуються тим, що, прокинувшись після втрати свідомості, вони опиняються в заручниках у фанатиків релігійної громади. У прагненні настановити на шлях істинний сотні заблукалих душ місцевий священик вважає виправданим пролити кров парочки, яка згрішила...

У спробі врятуватися з пастки сектантів вони виявляють кімнату, повністю заповнену зброєю. Стає ясно, що тут усі налаштовані агресивно, і їхня агресія, судячи з кількості бойових припасів, здатна покласти на лопатки тисячі. Але що сильніше: релігійна ідея проповідника чи тваринне бажання вижити, ні в чому не винних хлопців?

Катерина Зінов’єва

