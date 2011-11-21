Волочкова має намір відкрити балетну школу в Дніпропетровську

Відома російська балерина Анастасія Волочкова мріє відкрити в Дніпропетровську дитячу балетну школу.

Як повідомляє УКРІНФОРМ, про це вона заявила під час сольної вистави в Дніпропетровському академічному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка.

"У Москві вже працює школа Анастасії Волочкової для дітей. Я сама мама, безмежно люблю свою дочку Аріші, тому розумію, наскільки важливо творити реальне добро саме для дітей - своїх і чужих", - сказала журналістам Волочкова

"Свій намір відкрити школу для дітей у Дніпропетровську я збираюся обговорити з керівниками регіону", - зазначила балерина.

Раніше в серпні Волочкова, яка зайняла 23 місце в рейтингу головних російських знаменитостей за версією журналу Forbes, заявила, що за останній рік заробила значно більше, ніж $ 800 000.



Корреспондент