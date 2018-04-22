Спілка письменників відзначає ювілей Олекси Ющенка (фото)

Вчора 2 серпня у Будинку письменників України відбулося неофіційне святкування 90-річного ювілею одного з найстарших і найшановніших членів Національної спілки письменників України (НСПУ) – Олекси Яковича Ющенка. Привітати ювіляра – не лише члена спілки з 1944 року, літератора, однофамільця і земляка голови держави, але й людину героїчних заслуг – у «добірному товаристві» близьких, але від того не менш шановних людей прийшли голова Спілки письменників України Володимир Яворівський, його заступник Василь Шкляр, представники Сумського та Чернігівського земляцтв, літературного фонду, письменник Микола Сом, голова творчого об’єднання перекладачів Київської організації НСПУ Всеволод Ткаченко та інші.

Василь Шкляр вручив «патріархові нашого письменства» почесну відзнаку НСПУ– медаль і посвідчення до неї. Вітання від імені Віктора Ющенка зачитав Олександр Биструшкін – керівник Головної служби гуманітарної політики з питань збереження національного культурного надбання Секретаріату президента. Він вручив ювілярові подарунок голови держави – наручний годинник і розкішний букет квітів.

«Вельмишановний Олексе Яковичу, сердечно вітаю Вас, відомого українського поета, прозаїка, дослідника, з нагоди ювілею. Пишаюся, що ви є моїм земляком. З Ваших творів ми дізнаємося про історію рідного краю і визначних діячів нашої культури. Шаную Ваш талант, численні поетичні збірки, нариси, есе, які широко знані та високо оцінені у читацьких колах, а також свідому громадянську позицію у відстоюванні національних цінностей. Ваше життя є взірцем любові до України, відданості та патріотизму. Щиро зичу Вам міцного здоров’я, творчого довголіття і подальших творчих успіхів», – говорилося у привітанні голови держави.

Усі вітання були надзвичайно теплими, подарунки та квіти – розкішними, атмосфера – дружньою, у чомусь навіть родинною. Після завершення церемонії поздоровлення нечисленних, але дорогих ювілярові гостей запросили до секретаріату НСПУ на невеличкий імпровізований банкет.

Тут голова НСПУ Володимир Яворівський, чия вітальна промова була особливо емоційною, повідомив про те, що Спілка письменників висунула кандидатуру Олекси Ющенка на отримання ордену Ярослава Мудрого й, крім того, запропонував ювіляру розпочати підготовку до великого творчого вечора, запланованого спілкою на вересень.

З нагоди урочистої дати у газеті «Літературна Україна» від 2 серпня було опубліковано добірку віршів Олекси Ющенка, а також матеріал про виставку, присвячену його життю і творчості, що відкрилася у Літературному музеї. Автор матеріалу – Оксана Деркач, науковий співробітник музею і давній друг Олекси Яковича. Ювіляр не приховував свого задоволення з приводу виходу публікації, а Василь Шкляр прокоментував її таким чином: «З останньої добірки в «Літературній Україні» ми бачимо, що кардіограма Вашого серця, хвалити Бога, ще добра, є ще у Вас снага, сила, і будьте якомога довше серед нас».

Катерина Пушкарюк