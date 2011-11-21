Маріуш Щигел завітає до Києва

Книгарня «Є» та Польський інститут у Києві запрошують на презентацію українського видання книг Маріуша Щигела «Зроби собі рай» та «Готтленд» за участі автора, яка відбудеться 25 листопада.

Початок - о 18:00.

Адреса: Лисенка, 3

***Маріуш Щиґел – відомий польський журналіст і письменник. Отримав освіту журналіста та політолога у Варшавському університеті. У 16 років став репортером тижневика «Na przełaj». Працював на телебаченні. 2002 року він припинив працювати на телеканалі TV Polsat і зосередився на написанні статей для видання «Gazeta Wyborcza». Його роботи включені до різноманітних антологій, присвячених польській журналістиці. Найвизначнішими є його дослідження, присвячені Чехії, зокрема культурному та соціальному життю мешканців Чехословаччини та сучасної Чехії.

Ґоттленд (видавництво «Грані-Т»)

Історичні обставини, у яких жили чехи впродовж ХХ століття, їхні ікони й табу, про які вони не люблять говорити, чеська трагічна й водночас смішна неоднозначність мають щось від тієї атмосфери, яку так майстерно «вигадав» великий пражанин Франц Кафка. У «Ґоттленді» перед читачем розгортається панорама чеських доль ХХ століття і відкривається світ, який, здається, зник після останнього десятиліття ХХ століття, але дуже багато в чому ще й донині залишається у нас за вікном.

Зроби собі рай (видавництво «Темпора»)

Книга присвячена сучасній Чехії: її культурі, історії, менталітету. Автор описує життя знакових фігур чеської культури, їхнє життя та світогляд. Стиль Маріуша Щиґела належить до кращих зразків польської школи репортажу. Книга зацікавить як богемістів, чехофілів так і читачів, кого цікавить сьогодення сусідньої постсоціалістичної країни.

