Новий роман Пелевіна вийде на початку грудня 2011 року

Новий роман популярного російського письменника Віктора Пелевіна під назвою SNAF вийде на початку грудня 2011 року.

"Назва роману — абревіатура, сенс якої розкриється, коли читач прочитає книгу до кінця. Як ідеться в анотації Пелевіна, "це роман про найглибші таємниці жіночого серця і найвищі секрети льотної майстерності". Це великий повноцінний роман, не книга в новелах, а один великий твір", — розповіла редактор Пелевіна Юлія Качалкіна.

За її словами, стартовий тираж книги — 150 тисяч примірників. Минулого тижня її відправили в друкарню.

"Цей твір у дусі Пелевіна, в якому гострі політичні памфлетні теми поєднуються з хорошою літературою", — зазначила редактор.

Нагадаємо, що останній на сьогодні роман Пелевіна під назвою t вийшов 2009 року. У 2010-му письменник випустив збірку повістей та оповідань Ананасова вода для прекрасної дами — книга першого ж дня стала бестселером за кількістю продажів у Москві.

Цього року Пелевіна називали одним із претендентів на Нобелівську премію з літератури за 2011 рік.

Твори Пелевіна перекладені усіма основними світовими мовами, включно з японською і китайською. П`єси за мотивами його книг йдуть у театрах Москви, Лондона і Парижа.



РИА Новости

