Книга рекордів України скасувала досягнення Доктора Пі

Керівник Книги рекордів України Ігор Підчибій оприлюднив офіційну заяву щодо ситуації, що склалася навколо "рекорду доктора Пі".

"Публікації газети Експрес про діяльність Слюсарчука Андрія Тихоновича викликали велику реакцію української громадськості. Ефір буквально заповнений заявами, оцінками, різними шоу щодо цього. Суть їх зводиться до того, що громадян України, в тому числі людей заслужених і шанованих, вкотре обдурили", - йдеться в заяві.

Протягом останніх років в Україні було проведено три експерименти, пов`язані із запам`ятовуванням великих обсягів інформації людиною, без застосування додаткових засобів. У цих експериментах як спостерігачі були присутні представники Книги рекордів України. За результатами цих експериментів було зафіксовано рекорди в категорії "Людина, унікальні можливості". Ці "рекорди" демонстрував Слюсарчук Андрій Тихонович. Ці "досягнення" могли б і залишитися в Книзі рекордів України в тій же категорії, але з іншою розшифровкою, а саме: "Найбільший обман", - зазначає Підчибій.

"Враховуючи, що за своїми цілями і завданнями, проект Книга рекордів України збирає досягнення, які тільки прославляють і популяризують нашу країну, офіційно заявляємо:

1. Усі "досягнення" Слюсарчука А.Т. в ході проведених експериментів - рекордами більше не є.

2. Уся інформація, пов`язана з цими експериментами з бази даних Книги рекордів та інших носіїв, видалена", - наголосили в організації.

У свою чергу, газета Експрес стверджує, що двоє відомих професорів так званої "експертної комісії" визнали, що не тільки не перевіряли здібностей Слюсарчука, а й взагалі не бачили його "рекорду".

"Я в інтернеті на сайті Книги рекордів знайшов протокол реєстрації цього рекорду. Там дійсно є моє прізвище. Але я офіційно заявляю, що не був на тому засіданні, на тому "експерименті". І ніякі протоколи не підписував", - стверджує доктор технічних наук , професор Роман Базилевич.

"Крім того, моє прізвище в протоколі спотворене. Там написано Базелевич, а моє прізвище - Базилевич. Якби я підписував якийсь протокол, то, повірте, цю помилку виправив би. Хотів би я подивитися на оригінал протоколу і на свій підпис, якого не ставив. Це відверта підробка!", - запевнив він.

Ще один учений, чиє прізвище також фігурує в протоколі фіксації рекорду, теж заперечує свою присутність на "експерименті". "Мене запрошували до цієї комісії, але в мене були особисті невідкладні справи. Хоча потім в інтернеті прочитав, що я нібито був присутній", - сказав доктор фізико-математичних наук, професор Петро Каленюк.

Нагадаємо, 16 листопада Галицький районний суд Львова підтримав подання слідчого і обрав для Андрія Слюсарчука запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на час слідства.

Експрес