Брати Клички разом зі Сталлоне стали продюсерами мюзиклу

20 листопада, в Гамбурзі відбулася презентація музичної версії Роккі. Мюзикл представила найбільша компанія з постановки і прокату мюзиклів, драматичних вистав, льодових шоу та концертів Stage Entertainment, повідомила прес-служба братів Кличків.

За інформацією газети Сегодня, прем`єра мюзиклу запланована на наступний рік, очікується прокат на Бродвеї. За неофіційними даними, бюджет мюзиклу становить $ 15 млн., повідомляє видання.

З 1976 по 2006 рік на екран вийшли шість фільмів про боксера Роккі Бальбоа. Основою мюзиклу, за даними газети, стане перша частина - яка при бюджеті в $ 1 млн. зібрала $ 225 млн. і отримала три Оскара.

Кличко і Сталлоне (автор сценарію фільму 1976 року і виконавець головної ролі) дружать давно, зазначає Сегодня. У 2006 році Сталлоне запрошував братів на прем`єру Роккі-6, але ті не змогли прийти. Зараз голлівудський актор, режисер і продюсер сподівається, що мюзикл Роккі буде таким же комерційно успішним, як і фільм Кличко, що вийшов у цьому році.

Як повідомлялося раніше, фільм Кличко, знятий німцем Себастьяном Денгардом отримав позитивні відгуки не тільки пересічних глядачів, але і кінокритиків.

Корреспондент