Опікунську раду книгарні «Сяйво книги» очолив Юрій Щербак
"Хочемо, щоб це був не просто магазин"
Сформовано Опікунську раду книгарні «Сяйво книги», головою якої обрано лауреата літературної премії ім. Ю. Яновського, українського дипломата, письменника та публіциста Юрія ЩЕРБАКА.
Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, 18 листопада опікунська рада спільно з керівництвом книгарні окреслили перші кроки подальшого розвитку «Сяйва книги».
Зокрема, опікунська рада підтримала пропозицію керівників книгарні щодо створення «читального дитячого куточка», де діти з батьками зможуть переглядати та обирати цікаві їм видання. Крім того, планується створити відділи музичної літератури, адже сьогодні у Києві немає спеціалізованих магазинів.
Також планується, що у «Сяйві книги» проходитимуть літературні вечори, презентації нових видань, зустрічі з авторами. Уже сьогодні книгарня починає тісну та стабільну співпрацю з вітчизняними видавцями, а з часом керівники книгарні планують зібрати на своїх полицях твори кількох тисяч українських авторів.
«Сяйво книги» також матиме потужну електронну базу та веб-сайт.
«Ми хочемо, щоб це був не просто магазин, а центр культури і творчості. Ми прагнемо створити у цьому натхненному приміщенні творчу і комфортну атмосферу», – підкреслив Ю.ЩЕРБАК.
Як повідомляв УНІАН, книгарню «Сяйво книги» у приміщенні колишньої книгарні “Сяйво” на вул. Червоноармійська, 6 відкрили 9 листопада ц.р. Вона стала першим магазином муніципальної мережі книгарень.