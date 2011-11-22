В Італії надходить у продаж диск з піснями на вірші Берлусконі

На прилавках музичних магазинів в Італії сьогодні з`явиться компакт-диск з піснями на вірші колишнього прем`єр-міністра Сільвіо Берлусконі.

Як повідомляється, виконавець текстів - давній друг політика, неаполітанський співак Маріано Апічелла.

Справжнє кохання - збірка з 11 пісень про "головне почуття" і "вразливість людського серця". Це не перший спільний альбом Апічелла і Берлусконі. Робота над ним насправді велася вже давно, проте через зайнятість автора текстів сильно затягнулася.

Раніше ЗМІ повідомляли про пристрасть до співу Берлусконі, який у молодості виступав на круїзних лайнерах, проте публічно він завжди віддає перевагу Апічеллі, з яким познайомився на початку 2000-х років в одному з неаполітанських ресторанів.

Послухавши його виконання, як згадує музикант, екс-прем`єр був вражений глибиною його голосу і багатими знаннями всіх неаполітанських пісень, включаючи середньовічні. Як раніше розповів сам Апічелла, "всі пісні Берлусконі - про кохання".

"Він їх складає під мене, мій голос, під мою музику", - розповів виконавець. Кліп на одну з композицій з нового альбому вже з`явився в інтернеті.

Раніше, 3 листопада повідомлялося, що Сільвіо Берлусконі відклав випуск свого нового музичного диска через економічну і політичну кризу в країні.

Вести.ru

