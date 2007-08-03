У серпні в Галичі стартує історико-етнографічний сплав на катамаранах

З 16 по 24 серпня по річці Дністер проходитиме міжобласний історико-етнографічний сплав на катамаранах «Галич-Хотин». Маршрут каньйоном Дністра розпочнеться з міста Галича на Івано-Франківщині.

У селі Назвисько на Городенківщині учасників сплаву зустрічатимуть місцеві музики під час фестивалю етно-фолк колективів «Дністровська рура».

Маршрут веслами по Дністру передбачає зупинки і екскурсії до цікавих місць, історичних та архітектурних пам`яток Прикарпаття і Буковини.