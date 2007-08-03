Інтернет-магазин почав продаж рідкісних матеріалів про Бітлз

Відеоматеріали про групу The Beatles, які раніше не демонструвалися публіці, були розміщені для скачування в інтернеті.

Матеріали були зняті Мелом Евансом, технічним працівником, що супроводжував групу під час гастролей, у період з 1962 по 1970 рік. Еванс знімав не тільки виступи The Beatles. Зокрема, деякі епізоди показують спілкування музикантів один з одним і з учасниками групи The Beach Boys.

Мела Еванса було застрелено в 1976 році. Пізніше за його дружина виявила відеозаписи на горищі будинку й продала їх аукціонному дому Christie`s. Поточний володар матеріалів передав ексклюзивні права на їх використання онлайн-магазину MBop.

Відеозапис тривалістю трохи більше десяти хвилин можна викачати з сайту-магазину, заздалегідь сплативши близько трьох фунтів.

За матеріалами: Lenta.ru