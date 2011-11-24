В центрі Києва при свічках показали кіно про Голодомор

У Києві напередодні Дня пам’яті жертв Голодоморів провели громадську акцію з метою нагадати про скорботну дату 26 листопада.

Перед метро "Хрещатик" встановили проектор і проектували на стіни будинків фрагменти відеозаписів свідків Голодоморів 1932-1933 рр. Крім того, активістки роздавали перехожим листівки, свічки та закликали 26 листопада згадати усіх, хто загинув під час геноциду.

26 листопада в День пам`яті жертв Голодоморів у Києві на території Меморіалу пам`яті жертв Голодоморів пройдуть жалобні заходи, скорботна хода, буде оголошено хвилину мовчання.

ТСН