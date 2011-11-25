У США настає "чорна п'ятниця"

У США настає чергова "чорна п`ятниця" - початок різдвяного шопінгу з найбільш вражаючими знижками року, включаючи і зовсім безкоштовні товари, повідомляє кореспондент РІА "Новости".

За прогнозами асоціації рітейлерів, попри хитку економічну ситуацію і рівень безробіття понад 9%, середня американська сім`я має намір збільшити бюджет свого шопінгу в цей день на 20 доларів проти минулого року - до 385 доларів. Чисельність охочих зробити покупки - 225 мільйонів проти торішніх 212.

Багато торгівельних мереж оголосили, що відкривають двері вже опівночі, а деякі навіть о 10-й вечора, викликавши невдоволення: традиційно в цей день торгівля починалася пізніше - о п`ятій ранку.

Враховуючи наплив покупців, експерти радять американцям заздалегідь сходити на розвідку в намічений супер-або гіпермаркет і запам`ятати найкоротший шлях до обраного товару. Американські мережевики вже оприлюднили свої знижки - список у Best Buy ледь вмістився на 13 сторінках.

Поряд з очікуваним зростанням черг, ростуть і лави тих, хто зробить покупки, не виходячи з дому - обсяг онлайнових замовлень очікується на рівні 705 млн. дол. проти 648 млн. минулої "чорної п`ятниці".

Термін "чорна п`ятниця" був введений у США водіями в 1960-і роки, оскільки всі головні вулиці були просто забиті машинами і пішоходами, які почали свій сезон знижок.