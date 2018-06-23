«Парк Київська Русь» у 2011 році: підсумки сезону, як це було…

5 міжнародних масштабних заходів, понад 50 тематичних свят та театралізованих дійств, гастролі театру та спеціальні акції – все це спостерігали прихильники «Парку Київська Русь» протягом року.

Міжнародний фестиваль “Київська Русь ХІІІ століття”

Центр культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» набирає обертів – розбудовує нові споруди епохи Середньовіччя, збільшує кількість культурних заходів, залучає до міжнародних фестивалів все більше учасників та гостей.

“Билини Стародавнього Києва IX-XI ст.”

Цьогоріч в «Парку Київська Русь» відбулися п’ять масштабних заходів: міжнародні фестивалі «Київська Русь XIII ст.» (21-22 травня), «Лицарство XV ст. - Штурм фортеці» (18-19 червня), мега-фестиваль «Билини стародавнього Києва IX-XI ст.» (26-28 серпня), найяскравіший фестиваль осені «Гості Стародавнього Києва - XV ст.» (23-25 вересня) та Міжнародний лучний турнір «Стріла Стародавнього Києва» (8 жовтня).

Міжнародний фестиваль «Лицарство XV століття – Штурм фортеці»

Міжнародний фестиваль «Лицарство XV століття – Штурм фортеці»

Всі вони були тематично спрямовані та реконструювали певну добу. В історичній достовірності реконструкції Парк тримає надзвичайно високу планку, особливо у відтворені побуту та стилю епохи.

Міжнародний фестиваль «Лицарство XV століття – Штурм фортеці»

У фестивалях взяли участь понад 5 000 учасників - артистів різних жанрів, музикантів, каскадерів та членів історичних клубів з України, Білорусії, Росії, Польщі, Німеччини, Австрії, Франції, США, Швеції, Латвії, Молдови та інших країн.

“Билини Стародавнього Києва IX-XI ст.”

Були залучені як найбільш авторитетні історичні клуби, що стояли у витоків реконструкторського руху в СНД та Європі, так і ті клуби, які зовсім нещодавно зацікавились реконструйованою епохою і набували досвіду саме у «Парку Київська Русь».

Міжнародний фестиваль «Гості Стародавнього Києва XV століття»

Міжнародний фестиваль «Гості Стародавнього Києва XV століття»

Кожних вихідних в «Парку Київська Русь» проходили тематичні заходи: Свято коваля, Свято дощу, День середньовічної моди, Свято врожаю... Також в Парку відзначалися День святих Кирила і Мефодія, святої княгині Ольги, князя Володимира та святкувалися Медовий Спас, День Києва, День Незалежності України та інші події.

Фестиваль “Стріла стародавнього Києва”

Всі заходи Парку супроводжувалися спеціально підготовленими виступами театру «Парк Київська Русь» та кінного театру, середньовічними майстер-класами, конкурсами та забавами. На території Парку працювали два тири, конюшня, музей історичного костюму та середньовічна костюмерна.

У фестивальному сезоні 2011 року у «Парку Київська Русь» побували понад 200 000 відвідувачів, серед яких відомі культурні та громадські діячі України, країн СНД та Європи.

Окрім тематичних історико-культурних заходів на території, в 2011 році «Парк Київська Русь» ініціював та брав участь у інших культурних заходах.

Також під патронатом Благодійної організації «Слов’янський фонд» відбулась акція на честь Кирила та Мефодія - просвітителів слов‘янських «Дитинець Києва кличе Вас!», в рамках якої школярам Києва та Київської області надавались безкоштовні запрошення до «Парку Київська Русь». У травні-листопаді завдяки акції Парк відвідали понад 100 000 школярів.

«Парк Київська Русь» у цьому році виступав у ролі партнера багатьох заходів, зокрема Формули-1 на воді (F1H2O), благодійного шахового турніру, Всеукраїнської молодіжної конференції Leadership in Touch, виставки «Шевченківський район в історії державотворення України», Студентського вересневого пленеру, виставки «Серпневий вернісаж українського декоративно-ужиткового мистецтва», традиції «Manneken Pis» (одягання «хлопчика, що пісяє» в Брюселі у костюм Ярослава Мудрого), першого в Україні міжнародного молодіжного форуму в галузі права «LEADERSHIP IN LAW» та інших.

2011 рік для «Парку Київська Русь» став успішним, але зупинятися тут не збираються. Організатори Парку готують для своїх гостей в наступному році ще більше приємних сюрпризів.

Підготувала Вікторія Гончаренко

