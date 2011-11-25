Пам'ять українського поета Івана Козаченка вшанували прем’єрою вистави

У Київській академічній майстерні театрального мистецтва «Сузір’я» 23 листопада відбулася прем’єра вистави «Ліфти для повертання» - за творчістю відомого українського поета, барда Івана Козаченка.

Як повідомили УНІАН організатори, подію було присвячено пам’яті Івана Козаченка, якому у 2011 виповнилося б 50 років.

Над виставою «Ліфти для повертання» працювали заслужений діяч мистецтв Сергій АРХИПЧУК, його поетичний театр «Мушля» і друзі Івана Козаченка.

Як зазначають організатори, під час прем’єри вистави «Ліфти для повертання» велика зала «Сузір’я» була переповнена.

У виставі взяли участь молоді актори театру поезії «Мушля» Христина МИКИТИН, Кость ЛЕВИЦЬКИЙ, Дарина БІЧ, Євген ХВОРОСТЯН, Юлія ЗАГОРНА.

Перед початком дійства виступив відомий український поет, лауреат Шевченківської премії Василь ГЕРАСИМ’ЮК. Він говорив про незахищеність творчої людини у всі часи та звернувся до глядачів з проханням «уважно слухати виставу, хоча це й не літургія».

У свою чергу, поет Сергій ПАНТЮК прочитав «Обітовану» Івана Козаченка, назвавши його чоловіком з усміхненими вустами і сумними очима.

«Ліфти для повертання» глядачі дивилися й слухали, затамувавши подих. Акторам вдалося передати тонке і пронизливе світло поезій Івана Козаченка, виткати майстерне полотно модерного прочитання його 33 віршів, які складали основу дійства.

Балади «Небо» та «Вночі любити сонце» на слова Івана Козаченка виконали лідер гурту «Холодне сонце» Василь ГОЦКО та лідер гурту «Царство небесне» Ярослав БЕНДЕРУК. На пам’ять спадає пісня «Ліфт уроків», «який рухається вгору і вниз», легендарного Т-REX.

«Ліфти для повертання» «рухались» від світанку – до ночі, від світла – до темряви, від любові – до ненависті. І навпаки. Після закінчення вистави залишався головний «ліфт уроків» - «вночі любити сонце», як би парадоксально і незбагненно це не звучало», - констатують організатори.

*** Іван Козаченко (1961-1999), відомий український поет, бард, переможець музичних фестивалів «Червона рута» та «Оберіг».

