В обласному центрі Волині освячено пам’ятний знак жертвам розстрілу у Луцькій тюрмі на місці, де були захоронені їхні останки. На ньому, викарбовано: «Сюди у повоєнні роки вивезені останки в’язнів Луцької тюрми, розстріляних 23 червня 1941 року. Пам’ятаймо свою історію…».

Як передає кореспондент УНІАН, знак освятили та відслужили панахиду, після чого присутні представники влади, громадських організацій, духовенства, краєзнавці, поклали до нього квіти.

«Це символічний пам’ятний знак, тому що ніхто не знає, скільки людей тут поховано. Він нагадуватиме нам про жахливі сторінки нашої історії. І ми мусимо цю пам`ять передавати нашим дітям і внукам, аби вони робили все, щоб таке в Україні більше не повторилося», - сказав міський голова Микола РОМАНЮК.

Пам`ятний знак встановлено на вулиці Карпенка-Карого за сприяння Луцької міської ради.

Довідково. Із початку 1940 року на Волині розпочалися масові депортації, арешти, вбивства. До Луцька звозили "неугодних" з усіх куточків Волині. Архівні документи свідчать, що станом на 10 червня 1941 року у Луцькій в`язниці утримувалося 2 117 ув`язнених. Серед них - патріотично налаштована молодь, активісти Організації українських націоналістів, священнослужителі, представники наукової та творчої інтелігенції. Усіх їх планувалося евакуювати у Вологду та Астрахань. Для цього виділялося 75 вагонів.

22 червня 1941 року приблизно о 14.00 Луцька тюрма була піддана бомбардуванню з ворожих німецьких літаків. Після закінчення бомбардування в`язні вчинили бунт. Але утекти пощастило одиницям. Навздогін утікачам були вислані наряди НКВС, які розстрілювали їх на місці або повертали до тюрми.

Загалом, у Луцькій тюрмі розстріляно понад 2000 тисячі мешканців сорока міст і сіл Волині.

