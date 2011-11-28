Будинок Ліни Костенко – у занедбаному стані

Будинок, у якому живе поетеса Ліна Костенко, у занедбаному стані: ліфти часто застрягають, обсипається штукатурка, довкола брудно, а під вікнами підлітки курять траву.

Про це, пише Українська правда, з посиланням на Газета.ua, розповіли письменники, які разом з Ліною Костенко живуть у будинку по вулиці Олеся Гончара, 52.

Як зазначає, видання, 30 років тому в цьому київському будинку мешкали лише письменники. Тепер багато квартир або продали, або передали в спадок дітям, однак більшість письменників мешкають тут і досі.

На 5 поверсі живе поетеса Ліна Костенко, на 11 – поетеса Світлана Йовенко, на 9 – письменники Петро Осадчук і Анатолій Качан.

13-поверховий письменницький будинок збудували на початку 80-х років минулого століття на кошти літфонду у формі розгорнутої книги.

Поетеса Світлана Йовенко нарікає на те, що будинок давно занедбаний: не працюють ліфти, обсипається штукатурка, облітає цегла.

"Найгірше – що щороку тут перевіряють якісь труби і під вікнами Ліни Василівни риють яму. Вона про цю яму написала навіть у своєму романі "Записки українського самашедшого". Перед іншими будинками дитячі майданчики, а в нас – прохідний двір. Сама не раз із вікна бачила, як негідники школярам із сусідньої школи наркотики курити за гроші давали", - ділиться поетеса.

На першому поверсі контори орендують приміщення під офіси.

"З вікон на газони недопалків штук по 70 в день летять, – скаржиться Світлана Йовенко. – Одного дня зібрала 69 у целофановий кульочок і повісила в ліфті, підписала: "У рік свині не будьмо свиньми". Думаєте, подіяло?".

Ліфт у будинку часто застрягає. Письменник 71-річний Анатолій Качан розповідає, що гості бояться ним їздити.

"Один друг, як приходить в гості, то пробує підлогу ліфта спочатку ногою. Не провалився – потім заходить. Багато крутих тепер позаселялися. Вже бували такі випадки, що ідеш в ліфті – заходить якийсь бізнесмен з охоронцем. Цей охоронець мені каже: "Не делайте резких движений".

Відповідаю: "Та я з самого заселення цього будинку, сам вас боюся", - згадує письменник.