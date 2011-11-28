Телеканалам доведеться відповісти за розваги в роковини Голодомору?

Деякі українські телеканали не вшанували належним чином пам`ять жертв Голодоморів в Україні.

Пише "Телекритика" з посиланням на Молодіжний Націоналістичний Конгрес.

З цього приводу громадськість планує звернутися до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення з "вимогою притягти до відповідальності керівництво телеканалів за невиконання указу президента та розпоряджень Нацради щодо вшанування жертв голодоморів".

За даними Конгресу, 26 листопада, "Новий канал" демонстрував пригодницький фільм "Гаррі Поттер", СТБ - розважальне шоу "Х-Фактор. Революція", а по каналу ТРК "Україна" показували шоу "Хто хоче заміж за мого сина?".

Окрім національних, проігнорували звернення громадськості й регіональні канали. Так, луганчанина Дмитра Шведа, що передавав вимоги громадськості про недопущення під час жалобного дня до ефіру розважальних програм, представники місцевого телеканалу “ІРТА" виставили на вулицю та некоректно відмовили у проханні .

Нагадаємо, раніше ВМГО "Молодіжний Націоналістичний Конгрес" ініціював звернення від громадськості, відомих публічних осіб, політичних діячів до вітчизняних телеканалів з вимогою не пускати до ефіру розважальні програми в День пам’яті жертв Голодоморів.

Подібне звернення телеканали також отримали від Оргкомітету з відзначення дня пам’яті жертв Голодоморів в Україні та самої Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Українська правда