У Києві покажуть стрічку про життя УГКЦ у підпіллі

У вівторок, 29 листопада, о 17.30, в Києві, у Кінопалаці (вул. Інститутська, 1) відбудеться перегляд документальної стрічки «Володимир Стернюк: служіння в підпіллі». Показ фільму пройде в рамках Суспільних днів УГКЦ, повідомляє Департамент інформації УГКЦ

Фільм висвітлює життя підпільного єпископа Української Греко-Католицької Церкви Володимира (Стернюка), який протягом 20 років очолював заборонену Церкву в Україні як місцеблюститель Глави УГКЦ.

Про фільм:

В умовах переслідування Митрополит Володимир зумів виховати ціле покоління молодих священиків, а на переломі 80-90-х років ХХ століття - вивести Українську Греко-Католицьку Церкву з підпілля. «Володимир Стернюк: служіння в підпіллі» є наступною стрічкою із циклу документальних фільмів, присвячених долі УГКЦ у XX столітті. Це спільний проект Рекламно-продюсерського центру «Стар-ТВ» та Львівської архиєпархії УГКЦ, який створено за сприяння Львівської міської ради і меценатської підтримки Тараса Керницького та Ігоря Назаркевича.

Вхід вільний.